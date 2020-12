Maltempo, danni e disagi in Sicilia: province più colpite, Agrigento e Palermo

Danni e disagi per il maltempo anche in Sicilia. Le zone piu’ colpite le province di Palermo e Agrigento. Frane lungo la strada statale Palermo-Sciacca e sulla strada statale che collega Termini Imerese e Caccamo, nel palermitano. Il forte acquazzone che ha investito il capoluogo siciliano ha determinato l’allagamento di diverse strade, in particolare a Mondello, Partanna Mondello, nella zona di piazza Valdesi, in via Messina Marine, in cvia Imera e lungo viale Regina Elena.