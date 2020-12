Macron positivo al Covid-19

AGI – Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto l’Eliseo. Macron è stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi e continuerà a lavorare in isolamento per sette giorni, con riunioni a distanza. Annullati tutti gli impegni compreso l’imminente visita in Libano.

Il premier Castex in isolamento

Non è chiaro come il presidente francese sia stato contagiato ma l’Eliseo ha già avvertito tutte le persone che sono state a contatto con lui. Tra di loro c’è anche Il premier, Jean Castex, che è “stato posto in isolamento, sebbene non mostri alcun sintomo del contagio”. Il capo del governo ha quindi rinunciato a presentare al Senato il piano strategico sulla vaccinazione.

Macron recentemente aveva riferito di essersi più volte sottoposto al test, sempre con esito negativo. La Première Dame Brigitte si era messa in quarantena per un contatto positivo, ma è risultata negativa ai test a cui si è sottoposta.