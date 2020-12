Italia zona rossa a Natale, Boccia: “Si va verso stretta”

Italia zona rossa a Natale e Capodanno? “E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando delle misure per Natale attualmente al vaglio del governo.

“Questo -precisa Boccia a Sky Tg24- non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia di Natale all’Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è”. A chi domanda se arriveranno misure restrittive anche per il weekend alle porte, Boccia risponde: “Fosse per me lo farei stasera, ma io sto parlando del periodo di festività. Per gli altri giorni ognuno ha il suo colore e molte regioni sono in area gialla: mi auguro solo che ci sia autodisciplina, io se vedo tante persone nelle strade vado a casa”.

“Vogliamo tutti più restrizioni nel momento in cui il Paese si ferma. E il Paese si ferma durante le festività. Nel momento in cui siamo tutti a casa e quasi tutti fermi, ha senso mantenere il Paese aperto o no? Noi riteniamo di no, non solo io e Zaia. E’ stato detto in maniera chiara ieri con tutti i presidenti di regione, abbiamo tutti la stessa posizione. Si tratta di decidere nelle prossime ore quali restrizioni adottare, io penso che sia più opportuno restringere il più possibile”.

A quanto apprende l’Adnkronos, un Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di domani, attorno alle 18. Oltre alle scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sulle misure per le festività natalizie.