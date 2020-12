Italia, famiglia distrutta dal Covid: in 10 giorni morti padre, madre e figlio

A Campli, in provincia di Teramo, il coronavirus si è portato via un’intera famiglia. In 10 giorni, sono morti padre, madre e figlio. Il primo ad andarsene, l’8 dicembre, è stato Giovanni Malaspina, 82 anni. Pochi giorni dopo, il 13, è deceduta la moglie, Italia Di Pietro, 79 anni, e ora il figlio 56enne, Tiberio Malaspina, che abitava con i genitori.

Tiberio Malaspina, che lavorava all’Agenzia delle Entrate, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva per pazienti Covid all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è morto. Era tornato a vivere con i genitori dopo il divorzio. Tutti gli abitanti di Campli sono rimasti profondamente scossi dalla vicenda.

“Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni. Il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l’ultimo saluto a un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento domiciliare”, ha commentato il sindaco di Campli Federico Agostinelli. (Fonte tgcom24.mediaset.it)