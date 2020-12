Italia, Covid: oggi 14.844 casi e 846 morti con 162mila tamponi

Lieve aumento dei casi nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.844, rispetto ai 12.030 di ieri, a fronte di quasi 60mila tamponi in piu’: 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri. Scende il rapporto positivi/tamponi al 9,11% (ieri era 11,6).

Boom di decessi nelle 24 ore: 846 (ieri 491), 65.857 in totale. Prosegue il calo delle terapie intensive, altre 92 in meno (ieri -63), che scendono a 3.003 complessive, mentre tornano a scendere i ricoveri ordinari, -423 (ieri +30), 27.342 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A ‘influenzare’ il dato complessivo dei decessi delle ultime 24 ore sono anche alcuni recuperi, come ad esempio e’ successo in Veneto, dove ieri erano stati segnalati appena 25 morti per Covid rispetto ai 165 di oggi. Resta che a fare da traino ai nuovi casi di contagio e’ sempre il Veneto, anche oggi prima regione (+3.320), seguito da Lombardia (2.404), Emilia Romagna (1.238) e Lazio (1.159) I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.870.576. I guariti nelle 24 ore sono 21.799 (ieri 22.456), e tornano quindi a superare i nuovi casi del giorno. Tanto che il numero dei malati attuali cala di 7.806 unita’ (ieri -10.922) e scende a 667.303. Di questi, sono 636.958 i pazienti in isolamento domiciliare, 7.291 meno di ieri.