Insolita presenza nel mare siciliano: ripescata dai vigili del fuoco manta di 450 kg alla Cala di Palermo

PALERMO – Una enorme manta dal peso di circa 450 chilogrammi è stata ripescata dai vigili del fuoco alla Cala di Palermo. Il pesce cartilagineo di grandi dimensioni è stato avvistato nei fondali del porticciolo palermitano e per recuperarla è stato necessario utilizzare una gru. La carcassa dell’animale è stata poi trasportata all’istituto zooprofilattico di Palermo. E’ probabile che la manta sia stata trascinata in porto da una barca di pescatori che però non sono riusciti a issarla a bordo. Così è scattata la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco. (ANSA).