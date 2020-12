Incidente sulla SS 640, ferita una donna di Caltanissetta: ricoverata al S.Elia

E’ stata ricoverata in codice rosso, presso l’ospedale S.Elia del capoluogo nisseno, una donna nissena di 47 anni rimasta gravemente ferita nello scontro tra due veicoli sulla Ss 640 dir presso lo svincolo Caltanissetta nord, avvenuto stamani.

L’altro veicolo coinvolto nel sinistro era guidata da un uomo di Raffadali, di 44 anni, che ha riportato ferite più lievi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso ed il personale Anas per agevolare la ripresa del traffico che è rimasto bloccato per un breve periodo.