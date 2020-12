Inaugurazione mostra “Connessioni contrapposte”, Co.Vi.3d gallery Creative Spaces: in streaming 12 dicembre ore 18.30

In occasione delle festività natalizie, il progetto del Museo Virtuale “CO.VI.3d” si tinge di una nuova veste. L’Associazione Culturale “Creative Spaces”, ideatrice del primo museo virtuale al mondo, nato durante il periodo del lockdown, è lieta di comunicare la riapertura delle mostre sabato 12 dicembre 2020 su una nuova piattaforma web dalla veste grafica completamente rinnovata.

Nelle sei sale messe a disposizione, ciascuna dedicata a diversi artisti e letterati siciliani, nei prossimi mesi, verranno esposte diverse opere raccolte da artisti provenienti da tutto il mondo e che hanno deciso di aderire al progetto. Si parte sabato 12 dicembre con la collettiva dal titolo “CONNESSIONI CONTRAPPOSTE” – Inaugurazione ore 18:30 trasmessa in diretta streaming sulla pagina dell’Associazione, con l’intervento degli artisti e con la presentazione di alcune novità. Link diretta: www.facebook.com/associazionecreativespaces

La mostra è patrocinata dall’associazione dei “Giovani soci della Banca Sicana” i quali hanno riconosciuto nel progetto una rilevanza a livello planetario. Il museo, riconosciuto dalla “House of European History”, fondazione creata dal Parlamento Europeo, è già stato raggiunto da oltre 5000 visitatori e apprezzato per la sua originalità che per l’impegno profuso nel tentativo di valorizzazione dell’arte: nel periodo di chiusura totale dei musei e delle gallerie di arte contemporanea, l’apporto fornito dall’Associazione è stato di notevole rilevanza.

Si pensi, ad esempio, all’interazione fornita con gli artisti espositori, i quali, sulla pagina Facebook dell’Associazione Creative Spaces (www.facebook.com/associazionecreativespaces) hanno potuto rispondere su alcune domande inerenti al futuro dell’arte e sull’influenza dell’arte in seguito a questo periodo storico.

Il museo virtuale “CO.VI.3D – GALLERY”, oggi, riparte con una nuova veste grafica e con alcune grandi novità. Infatti, come dichiarato dal team dell’Associazione, il nuovo sito creerà una maggiore interazione tra opere e visitatori e tra questi e artisti: biografie, curiosità sugli Autori, i quali avranno la possibilità di essere visitati anche sui propri canali social per farsi conoscere al meglio.

A breve verrà presentato il catalogo delle collettive “ArT HOME”, terminate nel periodo di luglio. Le novità proposte dall’Associazione Creative Spaces non sono ancora finite. Infatti, verrà inaugurata la sezione di E-commerce all’interno del nuovo sito, dove gli artisti avranno la possibilità di mettere in vendita le proprie opere, tutto sotto l’intermediazione dell’Associazione. I visitatori, così, potranno avere la possibilità di acquistare e ricevere comodamente a casa il prodotto scelto ed anche proporre una idea regalo originale per le festività.

Le attività dell’Associazione Creative Spaces, però, non finiscono qua. Se da un lato il gruppo si prende cura di un progetto che sta riscuotendo successo a livello planetario, non dimentica le sue origini e, dunque, mantiene in riserbo una serie di progetti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed Associazioni della Città di Caltanissetta. Dopo l’ennesimo grande successo, per il quarto anno consecutivo, delle “Vie dei Tesori” in città, non mancheranno numerosi altri eventi per la valorizzazione artistica della Città e che, tra quest’anno e l’anno a venire, verranno svelati ai concittadini.

Gli artisti in mostra: Cinzia Billeci – Roberto Collodoro (ROBICO) – Valeria Laudani – Marco Make – Roberta Pagana – Priscilla Spatola – Graziamaria Toscano

Presenterà l’inaugurazione il Presidente dell’Associazione Culturale “Creative Spaces”, Arch. Eros Di Prima ed interverrà alla diretta, la rappresentante dei “Giovani soci della Banca Sicana”, Agata Amico

Il Team Project CO.VI.3D GALLERY di Creative Spaces Progettazione museo, sito web, visualizzazione grafica 3D e direzione artistica: Eros Di Prima; Ufficio stampa: Alfredo Dell’Utri; Social media manager: Juri Di Prima; Video Makers: Eliezer Lombardi e Valeria Lo Presti; Autore traduzioni: Francesca Amico