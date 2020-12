Il Governo potrebbe cambiare idea su alcune norme restrittive per le festività natalizie.

Il Governo potrebbe cambiare idea sulle norme restrittive per le festività natalizie adottate con il Decreto Legge Natale, che ha fatto da cornice al Dpcm del 3 dicembre.

In particolare, stando a quanto rimbalza da ambienti parlamentari, l’esecutivo potrebbe dare il via libera agli spostamenti fra i Comuni nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, mentre resterebbe il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 gennaio al 6 dicembre (anche tra quelle di fascia gialla).

La decisione finale, a quanto risulta a Fanpage.it verrà presa stasera, nel corso di un vertice di maggioranza in cui si confronteranno posizioni diverse su una questione particolarmente delicata, perché impatta su abitudini consolidate di milioni di italiane e potrebbe avere ripercussioni sull’intero quadro epidemiologico.

Le critiche rispetto alla scelta di bloccare gli spostamenti nei giorni di festa vertono sue due punti specifici: l’impossibilità di ricongiungersi con congiunti o familiari soli (al netto delle eccezioni per persone non autosufficienti o per chi ha domicilio o residenza nella stessa casa); l’apparente illogicità di una norma che, mentre impedisce a un abitante di un piccolo comune di fare pochi chilometri per visitare i genitori, dà invece la possibilità agli abitanti delle grandi città di muoversi anche per chilometri.