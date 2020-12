IACP Caltanissetta, in arrivo 3 milioni per appalti di riqualificazione nel nisseno, Mancuso (FI): “Risultato frutto del duro lavoro”

“Grazie al duro lavoro si possono ottenere grandi risultati. Ne sono la prova i 6 progetti finanziati nel nisseno. Oltre 3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione degli immobili dell’istituto autonomo case popolari. Faccio le mie congratulazioni ai dirigenti e dipendenti dell’Iacp di Caltanissetta, al commissaro, ing. Claudio Cortese e al dirigente generale, dott. Antonio Mameli, per quanto ottenuto. Garantire a migliaia di famiglle un tetto sopra la testa grazie alle case popolari, significa tutelarne le condizioni di giusta vivibilità. Da parte mia continuerò a lavorare affinché su tutto il territorio nisseno possano essere date risposte alla normalità. La validità di una classe dirigente si misura, come in questo caso, dal benessere dei cittadini”.

Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.