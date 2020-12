Hamilton festa a metà, è positivo al Covid. Il campione del mondo salta il Bahrain

Il gran finale del mondiale di Formula 1 perde il suo campione. Lewis Hamilton è infatti risultato positivo al Covid-19, e non ci sarà il prossimo fine settimana per il Gran Premio di Sakhir in Bahrain e la sua presenza è incerta anche per l’ultimo gp della stagione la prossima settimana ad Abu Dhabi.

In Bahrain non ci sarà nemmeno il francese della Haas Romain Grosjean, dopo il pauroso incidente di domenica. Il britannico, già laureatosi campione del mondo per la settima volta, ieri ha accusato sintomi lievi e al controllo è emersa la positività al coronavirus. In un comunicato la Mercedes ha fatto sapere che Hamilton è stato sottoposto tre volte a test la scorsa settimana e in tutti e tre i casi è risultato negativo, e così pure al tampone effettuato domenica, giorno della gara.

Ieri mattina nuovo test, dopo che il campione del mondo ha avvertito alcuni sintomi sospetti ed è stata così accertato la positività al covid. Il pilota ha sintomi lievi ed è in isolamento; non potrà partecipare al prossimo gran premio di F1 che si terrà ancora sulla pista di Sakhir in Bahrein. La Mercedes non ha ancora reso noto il nome del pilota che sostituirà Hamilton in gara domenica, penultima prova del mondiale 2020. “Sono terribilmente deluso”, il commento di Hamilton su Instagram. Il britannico ha assicurato che lui e il suo team hanno “preso tutte le precauzioni possibili e seguito tutte le regole”. “Sono fortunato a sentirmi bene con solo sintomi lievi e farò del mio meglio per rimanere in forma e in salute”, promette Hamilton, 35 anni.

Il nome de suo sostituto sarà annunciato ‘a tempo debito’. La Mercedes ha due piloti di riserva: il belga Stoffel Vandoorne e il messicano Esteban Gutiérrez. Vandoorne, che ha guidato in F1 nel 2017 e 2018 la McLaren, è attualmente in competizione con la Mercedes nei test pre-stagionali di Formula E a Valencia, in Spagna. Prima di Hamilton i due piloti del team Racing Point, il messicano Sergio Pérez e il canadese Lance Stroll, hanno saltato le gare a causa del Covid-19.