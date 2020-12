Gela. Ignazio Raniolo nominato componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia.

GELA. Il Dirigente gelese di Fratelli d’Italia Ignazio Raniolo (nella foto), durante l’ultima Assemblea Nazionale, è stato nominato, su proposta della Presidente Nazionale, On.le Giorgia Meloni, quale componente della stessa Assemblea.

Totò Scuvera, coordinatore cittadino del partito, dichiara: <<Esprimo le mie più vive congratulazioni al Dirigente Ignazio Raniolo per l’importante e prestigioso incarico che inorgoglisce il partito locale. La nostra comunità politica ha da sempre trovato in lui una figura politica di spessore che viene confermata da questo nuovo ruolo>>.

Ignazio Raniolo, in relazione alla nomina, dichiara: <<Ringrazio la Presidente Nazionale, On.le Giorgia Meloni, il Presidente dell’Assemblea, Sen. Ignazio La Russa e l’Assemblea tutta per l’incarico conferitomi. Un importante riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni non solo dal sottoscritto, ma da tutto il Circolo di Gela. Ricoprirò certamente il ruolo nell’interesse del partito, cercando di portare le istanze del nostro territorio anche nelle politiche nazionali>>.