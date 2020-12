Futsal, Pro Nissa: seconda vittoria stagionale. Successo casalingo sul Casali del Manco per 7 a 4

La ripresa del campionato porta bene alla Pro Nissa che supera con il risultato di 7 a 4 i calabresi del Casali del Manco nella gara del girone H del campionato di serie B di futsal.

I nisseni, tra le mura amiche del PalaMilan, sabato 12 dicembre, hanno ottenuto un’importante vittoria in ottica salvezza. Per i ragazzi di mister Rizza si tratta della secondo successo stagionale, frutto di una partita gagliarda che ha messo in evidenza la crescita e soprattutto il sincronismo di alcuni meccanismi di gioco che con il passare del tempo risultano sempre più oleati.

Bene anche il debutto dei nuovi che si sono integrati sin da subito dando il loro fondamentale contributo. La dimostrazione è stata la superiorità sul piano del gioco rispetto ad un avversario comunque mai domo che ha provato a rendersi pericoloso, ma un “super” Biasco ha negato in più di un’occasione la gioia del gol con interventi prodigiosi.

Per i nisseni tutti al di sopra della sufficienza, una prova di cuore, grinta ed anche a sprazzi di bel gioco. Adesso testa alla prossima sfida quella di sabato in trasferta in terra catanese contro il Mascalucia occorre fare punti per chiudere in positivo l’anno in vista della sosta natalizia.