Finanziata la tranvia di Palermo, 487 milioni. Viceministro Cancelleri: “Una notizia importante”

Approvato oggi in Conferenza unificata l’intesa fra il MIT e il Comune di Palermo in merito al finanziamento delle nuove linee del Sistema Tram Palermo e dei relativi parcheggi di interscambio.

Si tratta di un finanziamento di 487 milioni di euro interamente a carico del bilancio dello Stato nell’ambito del Fondo per il trasporto rapido di massa.

“Una notizia importante per la città di Palermo che mantiene storia e bellezza pur guardando al futuro con sistemi per la mobilità urbana ecosostenibili” commenta il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri che ha partecipato alla Conferenza Unificata di oggi pomeriggio.

“Il completamento del sistema Tram Palermo vuol dire collegare diversi punti d’interesse della città innestandosi con le linee su gomma e della metropolitana, per garantire un trasporto urbano all’altezza degli standard europei”.

Le nuove linee, che andranno ad integrare quelle già esistenti e quelle già finanziate con il Patto per il Sud, sono 5, per complessivi 47 km: – 7A: Bonagia-Giachery (ex linea F + ex linea D) – 7B: Basile-Giachery (ex linea F) – 8: Villa Sofia-Francia (ex linea E1) – 9A: Villa Sofia-Mondello (ex linea E2) – 9B: Villa Sofia-Sferracavallo (ex linea G).