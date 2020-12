Covid: Irlanda annuncia nuova quarantena nazionale

Nella serata di ieri il primo ministro irlandese Micheal Martin ha annunciato nuove misure restrittive di quarantena nazionale, per tentare di fermare l’esponenziale crescita del numero dei contagi nel Paese.

In un discorso al Paese pronunciato in diretta televisiva, Martin ha fatto sapere che le misure rimarranno in vigore per “almeno un mese”.

Le nuove restrizioni di “livello 5” includono un divieto assoluto di visite e incontri tra nuclei familiari diversi, la chiusura di tutti i negozi e le attivita’ non essenziali e un limite di 5 chilometri agli spostamenti personali.

Allo stesso modo, le attivita’ lavorative proseguiranno “in presenza” solo se strettamente necessarie e non altrimenti possibili.

Il primo ministro ha riconosciuto come il Paese sia “stufo” del virus, ma ha sottolineato come il prossimo mese sara’ importante e duro allo stesso modo per tutti, affermando che “La piu’ importante responsabilita’ che noi tutti condividiamo e’ quella di proteggere le vite di coloro che amiamo”.