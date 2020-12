Covid: in viaggio verso i Paesi Ue i camion con vaccino Pfizer

Sono in viaggio i camion con i primi lotti del vaccino Pfizer/BioNTech che ieri hanno lasciato lo stabilimento di Puurs, in Belgio, diretti verso i 27 Paesi dell’Ue, dove arriveranno in tempo per il Vaccine Day fissato per sabato. In Italia la consegna e’ attesa per il 26 dicembre e riguardera’ quasi 10 mila dosi. Regno Unito e Svizzera hanno gia’ avviato la compagna di somministrazione del siero, mentre per il 6 gennaio e’ attesa la decisione di Bruxelles sull’altro vaccino disponibile, quello di Moderna.