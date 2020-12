Covid. Il Ministro della Salute Speranza: “Gennaio mese della vaccinazione; preoccupazione per festività natalizie, non vanificare i sacrifici fatti”.

“Gennaio sarà il mese delle vaccinazione anti Covid e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa”. A dichiararlo è stato il ministro della Sanità Roberto Speranza.

“Il 29 dicembre – ha sottolineato – Ema darà il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l’Aifa e l’Italia saranno pronte a partire; spero che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa e’ una proposta che l’Italia ha fatto; il cuore delle vaccinazioni sarà primavera estate”.

Il ministro ha poi espresso preoccupazione per le due settimane di festività natalizie: “Sono preoccupato per le due settimane delle prossime festività natalizie; se passa il messaggio “liberi tutti” si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio quando saremo in piena campagna vaccinale; la mia linea è, e resta, quella della prudenza e ribadisco con forza – ha concluso – la necessità di non vanificare i sacrifici fatti”.