Covid, il 26 dicembre arrivano in Italia 9.750 dosi vaccino Pfizer

Il 26 dicembre è previsto l’arrivo in Italia delle prime dosi del primo vaccino per la Covid-19 che dovrebbe essere autorizzato dall’Ema (la valutazione è stata anticipata al 21 dicembre): 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Lo ha spiegato – a quanto si apprende – il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri durante l’incontro governo-regioni.

La tranche di dosi arriverà all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il centro di riferimento nazionale per le malattie infettive, e da lì le dosi saranno distribuite ai punti di somministrazione già individuati nelle diverse regioni, per far sì che, simbolicamente, il 27 dicembre, il giorno del vaccine day europeo, si inizi a vaccinare contro la Covid-19 anche in tutte le regioni italiane, contemporaneamente.

I primi a essere vaccinati saranno comunque dei medici, appartenenti al personale sanitario, personale e ospiti delle Rsa.