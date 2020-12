Coronavirus, Sicilia: 932 nuovi casi, 800 guariti e 10 morti

Sono 932 i nuovi casi di Coronavirus in SICILIA, 38 in piu’ rispetto agli 894 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 9.264, 575 in piu’ rispetto a ieri quando furono 8.689. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state ben 10, con il totale dei deceduti a causa del Covid da inizio pandemia che raggiunge quota 2.213 casi.

E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia, pubblicato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanita’. Gli attualmente positivi sull’Isola 33.614, 122 in piu’ ai 33.492 di 24 ore fa. Di questi 32.410 sono in isolamento domiciliare.

I ricoverati in ospedale passano a 1.028, 31 in meno rispetto a ieri, quando furono 1.059. I pazienti in terapia intensiva sono 176, lo stesso numero di ieri, mentre gli ingressi del giorno sono stati 6, uno in piu’ di ieri.