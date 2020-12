Coronavirus, Malgioglio: “Sarebbe bello fare il vaccino in tv con star più note di me”

Pronto a fare il vaccino e disponibile, benché con un po’ di imbarazzo perché “sono privato in tante cose”, a farlo in televisione insieme a stelle dello spettacolo “più popolari di me”.

La pensa così Cristiano Malgioglio che, con l’Adnkronos, si sofferma sulla prossima campagna vaccinale e sulla possibilità di farsi iniettare la dose in diretta televisiva o sui social. “Certo – dice infatti Malgioglio – il vaccino lo voglio fare come penso dovrebbero farlo in molti perché può salvare le nostre vite. Farlo in televisione mi metterebbe in imbarazzo. Potrebbe però essere una cosa molto bella fare da testimonial insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo anche più popolari di me. Sarebbe molto bello essere d’esempio”.