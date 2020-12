“Canto per te”, su You Tube la versione studio. Nasce un nuovo gruppo: Eleven Sicily Pop

Da un’idea ad una bozza e adesso il progetto diventa realtà. Il brano “Canto per Te” era stato realizzato da undici artisti siciliani, in “home recording” durante il lockdown di primavera. Ogni artista ha registrato la propria parte in una stanza, in attesa che il lockdowm terminasse. All’inizio dell’estate gli artisti hanno, così, pensato di registrare in uno studio di produzione di Palermo, il brano. Un brano, che adesso uscirà nel periodo natalizio, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà soprattutto in un periodo di pandemia che attanaglia tutti tra ansie e paure. Testo e parole sono dell’autore Salvatore Taormina, conosciuto ai più perché una delle sue creature musicali “Soli a metà”, interpretata da Manuel Aspidi, ha ottenuto il disco d’oro. L’idea progettuale così ha preso la sua forma, e musicalmente completata con ritmi musicali adeguati. Un progetto suggestivo che ha visto la sinergia di espressioni musicali diverse.

Undici artisti tra cui tre donne hanno intrapreso una strada che avrà un’ uscita ufficiale tra pochi giorni su canale You Tube. E da questo progetto è nato per l’occasione anche un gruppo: gli Eleven Sicily Pop. “Canto per te” è un brano orecchiabile, pieno di emozioni che ha come protagonisti tra gli altri Gino Castelli, producer e artista siciliano che vive da tempo ad Amburgo e che nella sua brillante carriera è stato anche ex tastierista e vocalist del famoso gruppo dei Modern Talking.

Castelli inoltre è stato vincitore del festival internazionale della musica leggera a Vina del Mar (Cile). Poi Tiziana Cara, cantante dalla voce graffiante, nonchè voce ufficiale in Italia di Tina Turner, Federica Neglia soprano e cantante di operette presso il teatro Al Massimo di Palermo, Antonella Caruso vincitrice recentemente del contest nazionale “Casetta Live”, Domenico Guzzardo, direttore di coro e d’orchestra nonchè cantante, Francesco Di Maio, maestro pianista e cantante, Salvo Capizzi, cantautore, vincitore del Premio Uomo Siciliano 2019, e le voci particolari di Giampiero Cancilla, Piero Gargano, Ivan Graziano. Hanno collaborato alla realizzazione del brano anche i musicisti Giacomo Gattuccio, Massimo Sanfilippo, Ezio La Rosa. Mix e master Massimo Scalici.