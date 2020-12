Caltanissetta, Trasporto Migranti. Offerta in Prefettura entro il 14 dicembre

La prefettura di Caltanissetta ha pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista per il trasferimento di cittadini stranieri diretti o provenienti dal territorio della provincia con percorrenza in ambito regionale ma anche nazionale.

L’affidamento del servizio è per tutto il prossimo anno 2021 per l’importo presuntivo e complessivo di 50mila euro oltre Iva.

E’ stato infatti precisato che si tratta di un importo puramente indicativo e non costituisce in alcun modo un impegno per la prefettura a garantire la corresponsione della somma nella sua interezza di 50.000 euro oltre Iva dal momento che si tratta di esigenze che non sono prevedibili e quantificabili a priori per cui è possibile che i trasferimenti dei cittadini stranieri avvengano per la spesa dell’intera somma indicata, come è possibile che vengano effettuati per un numero e per una percorrenza inferiore al previsto per cui il compenso sarà ridotto.

Conseguentemente la corresponsione del compenso sarà fatta tenendo conto delle prestazioni effettivamente effettuate.

L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è di 1,90 euro a chilometro per spostamenti all’interno del territorio della Sicilia e di 2,20 euro a chilometro per spostamenti nel territorio nazionale comprensivi del carburante, vitto e alloggio dell’autista, pedaggi autostradali, costo del traghetto anche per le persone trasportate. Gli interessati debbono presentare alla Prefettura la propria offerta in ribasso rispetto all’importo previsto entro le ore 12 di lunedì prossimo, 14 dicembre.