Caltanissetta, scuola “M.L. King”: “Incontri con l’autore”, Progetto “Un carico … di libri, in collaborazione con AG Book Publishing di Roma

Lunedì 14 Dicembre a partire dalle ore 10.00, si svolgerà, una fiera virtuale del libro dal titolo “Un carico … di libri – Incontri natalizi per alunni e insegnanti”, organizzata dall’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico Rosa Cartella, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma.

Gli alunni, i docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto avranno l’opportunità di conoscere e interagire con autori di testi relativi alla fascia d’età della scuola primaria, in modalità telematica, tramite la piattaforma “Meet GSuite”. Sono stati invitati i genitori rappresentanti delle varie classi.

Ecco di seguito il programma: Saluti e coordinamento del Dirigente Rosa Cartella; Intervento dell’editore Angela Cristofaro; Gli autori presentano i testi: Per la scuola dell’Infanzia “Uappa e le 4 stagioni” di Natalia De Sanctis, Lucilla Scatarzi, Eva Argilli, Elisa Pacitti; “Chi lo sa dove” di Valeria Salvatore; per la scuola Primaria “Sei gufo o allodola? – Guida al buon sonno per bambini e adulti” di Maria Costanza Cipullo; “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe” di Salvatore Siina e gli alunni del “M. L. King” di Caltanissetta; per la scuola Secondaria di I grado “Il verde segreto di Roma” di Elisa Agnoni; “Il Giappone in controluce” di Floriana Porta. Interverrà la giornalista Francesca Barbato che modererà gli interventi.