Caltanissetta, Raccolta differenziata: cambio turni durante le festività

Dusty comunica le variazioni di alcuni servizi di igiene ambientale, durante i giorni festivi di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno 2021 ed Epifania.

RACCOLTA DIFFERENZIATA> SERVIZIO REGOLARE

Saranno garantiti i servizi di raccolta porta a porta per le Utenze Domestiche e anche per le Utenze Non Domestiche, come da calendario settimanale.

Garantiti anche i servizi di raccolta dei rifiuti nelle zone servite con i contenitori stradali di prossimità.



VARIAZIONI DI ORARIO DEL CCR E DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Il Centro Comunale di Raccolta di C.da Cammarella, sarà aperto solo la mattina di giovedì 31 dicembre, sino alle ore 13.00. Mentre nelle date del 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2021, il CCR sarà chiuso.



L’isola ecologica di Via Malta sarà attiva regolarmente anche durante le giornate festive. Mentre l’isola ecologica mobile non sarà posizionata, come da calendario settimanale, nei giorni: venerdì 25, sabato 26 e giovedì 31 dicembre; ed anche venerdì 1, e mercoledì 6 gennaio 2021.



SOSPENSIONE NUMERO VERDE DUSTY

Il Numero verde Dusty non sarà operativo per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti nei giorni 25, 26, domenica 27 dicembre, e giovedì 31 dicembre 2020; ed ancora nei giorni venerdì 1, e mercoledì 6 gennaio 2021.



Resta invariata l’operatività degli altri servizi di spazzamento e igiene ambientale, nel centro storico.