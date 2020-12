Butera. L’ente comunale torna ad assumere. Concorso per tre vigili urbani ed un istruttore contabile.

BUTERA. Al Comune di Butera si tornerà a fare assunzioni. Il sindaco Filippo Balbo ha infatti annunciato l’approvazione dei bandi per l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 3 vigili urbani e di un istruttore contabile a tempo indeterminato.

Inoltre è anche previsto il concorso interno per la progressione verticale da categoria B a categoria C1. I termini per partecipare a questi concorsi pubblici decorreranno dalla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Soddisfatto il primo cittadino buterese per questi concorsi che andranno a rinforzare la dotazione organica presente nel Comune che, negli ultimi anni, s’è andata assottigliando a seguito degli avvenuti pensionamenti di personale in servizio al Comune.

Questi nuovi concorsi vanno ad aggiungersi a quelli che l’amministrazione comunale aveva predisposto per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D/D1 e di 2 posti di Istruttore Tecnico -Geometra categoria C/C1.