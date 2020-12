Brexit: iniziano i negoziati tra Johnson e Von der Leyen

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno iniziato una “intensa” fase di negoziati a distanza, con l’obiettivo di raggiungere un accordo commerciale post Brexit entro questa notte.

Il capo negoziatore per la Brexit europeo, Michel Barnier, ha riferito agli ambasciatori europei nella giornata di ieri che l’offerta presentata dal Regno Unito in tema di pesca (riduzione delle richieste al 35 per cento delle quantita’ di pescato in acque britanniche) era di fatto inaccettabile.

Tuttavia ha sottolineato che i negoziati starebbero continuando, con molte altre questioni gia’ risolte o in fase di risoluzione. Nonostante le trattative potrebbero continuare dopo Natale, entrambe le parti hanno reso noto di voler chiudere i negoziati, se possibile, entro questa notte.