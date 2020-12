Azzolina incontra studenti: “Al lavoro per rientro graduale”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato, in videoconferenza, il Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche. La ministra ha assicurato di voler porre la massima attenzione al confronto e al dialogo con tutti gli attori del mondo della scuola, a partire dalle studentesse e dagli studenti, incontrati piu’ volte in questi mesi.

“Mi piace molto la definizione di ‘generazione fortissima’ che la Senatrice Liliana Segre ha utilizzato per descrivere voi giovani. Siete una generazione che sta affrontando sacrifici notevoli a causa dell’emergenza sanitaria e dobbiamo riconoscervelo”, ha detto la ministra confermando, poi, che si sta lavorando, in queste ore, per un graduale rientro a scuola, anche attraverso misure che saranno inserite nel prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’emergenza.

“Fin dall’inizio abbiamo voluto dare un senso alle difficolta’ che stiamo vivendo per trasformare la crisi in un’opportunita’- ha aggiunto Azzolina, riepilogando le misure adottate- Abbiamo garantito investimenti strutturali che rimarranno nel patrimonio dei nostri istituti. Cosi’ come faremo in modo che la scuola abbia un ruolo importante nell’ambito del Recovery Fund”.