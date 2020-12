Agrigento, ritrovati dai carabinieri oggetti sacri rubati in chiesa a Racalmuto: una denuncia

Sono stati ritrovati dai carabinieri gli oggetti sacri rubati la scorsa settimana in una chiesa a Racalmuto, nell’Agrigentino. Il furto era stato denunciato il 29 novembre da padre Diego Martorana, che si era accorto della sparizione dalla Parrocchia di San Giuseppe di tre pissidi, quattro candelieri, un calice e un ostensorio, di rilevante valore. Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di scoprire già durante il sopralluogo in chiesa alcune tracce lasciate dai ladri e poco dopo, grazie a più approfonditi accertamenti, di identificare un cittadino di origine magrebina quale partecipante al trafugamento della preziosa refurtiva. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di AGRIGENTO per complicità nel reato. Ristretto il cerchio, i militari hanno eseguito numerose perquisizioni, esercitando una pressione investigativa tale da indurre qualcuno, nelle scorse ore, a recarsi da padre Martorana e confessare dove sarebbe stato possibile ritrovare il corredo liturgico rubato, rinvenuto e sequestrato dai carabinieri.