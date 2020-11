Vienna sotto attacco: spari in sei punti della città, diversi morti e feriti. Il governo: “È terrorismo”

Ore di terrore nel cuore della capitale austriaca Vienna: prima la notizia di una sparatoria e di una maxi operazione delle forze speciali nel quartiere ebraico, con la sinagoga di Vienna quale possibile obiettivo terroristico. Poi l’intensificarsi della paura con la presenza di più attentatori e almeno sei obiettivi nel mirino. Con il ministro dell’interno che ha parlato senza esitazione di attacco terroristico. Dopo Parigi e Lione, anche Vienna è finita così sotto attacco.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha parlato di «un attacco terroristico disgustoso» aggiungendo che l’Austria non si lascerà intimidire dal terrorismo. «L’attacco terroristico è ancora in corso. Le forze speciali sono sulle tracce dei terroristi», ha detto il ministro degli interni Karl Nehammer alla tv Orf. Il ministro ha confermato che un attentatore, armato con un fucile d’assalto, è stato ucciso. L’attacco è stato compiuto da più soggetti, «che si stanno ancora spostando per la città». Nehammer non ha invece voluto confermare l’arresto di uno o più attentatori.

Il centro è off limits. I mezzi pubblici si sono fermati, la metropolitana non osserva le fermate in centro. La zona questa sera era piena di gente, che evidentemente voleva sfruttare l’ultima serata ‘libera’ prima del lockdown anti Covid che scatta a mezzanotte.