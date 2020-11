Sommatino. Casi di positività al Covid. Il sindaco: “Situazione stabile ma sempre seria”.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone (nella foto) ha fatto il punto della situazione per quanto concerne i casi di positività al Covid in paese. Rispetto a quanto comunicato già nella giornata di ieri, in queste ore s’è avuta la guarigione di un altro paziente e un ulteriore paziente positivo al SARS CoV-2. Come risulta anche dal report dell’ASP, la situazione nel Comune di Sommatino è la seguente:

– 2 pazienti positivi in terapia intensiva;

– 1 paziente positivo in malattie infettive;

– 17 pazienti positivi in quarantena domiciliare;

– 1 paziente positivo in quarantena fuori provincia;

– 3 pazienti guariti.

Il sindaco ha comunque ribadito che “La situazione è stabile ma sempre seria” e soprattutto che non bisogna abbassare la guardia e che occorre rispettare le regole in materia di distanziamento sociale ed uso della mascherina.