Sicilia, coronavirus: 1.024 nuovi casi nell’isola, 18 le vittime

Sono 1.024 i nuovi casi di Coronavirus in SICILIA, una settantina in meno rispetto a 24 ore fa quando furono 1.095. Un dato in parte condizionato dalla diminuzione di tamponi fatti: 8.034 contro i 8.547 di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, reso noto dal ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanita’.

Le vittime da inizio pandemia sull’Isola sono 536, ben 18 in piu’ di ieri. Il totale degli attualmente positivi e’ di 16.064, dei quali 14.897 sono in isolamento domiciliare. Sono 1.035 le persone ricoverate negli ospedali con sintomi, 36 in piu’ di ieri, mentre le persone in terapia intensiva sono dieci in piu’ di un giorno fa (142 contro i 132 di ieri).