Serradifalco. L’artista One dedica il video ufficiale della sua nuova canzone “Tutto ciò che sei” contro la violenza sulle donne.

SERRADIFALCO. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre Luigi Lovalente ha deciso che farà uscire il video ufficiale di One -Tutto ciò che sei (feat Ersilia Lovalente) dedica speciale a tutte le Donne. “Ho deciso dunque di fare uscire la mia canzone/video giusto il giorno 25 di Novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiega- è una canzone molto profonda, ho messo tutto il mio cuore dentro ogni frase”.



L’artista Serradifalchese decide dunque di fare uscire la sua canzone giusto il giorno 25 di Novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Da 5 anni Luigi Lovalente in arte One inizia il suo percorso come ”Rapper”. Nella sua provincia inizia ad essere molto apprezzato e i suoi brani raggiungono addirittura più di 100.000 ascolti.

Questa volta ha deciso di collaborare all’interno della canzone stessa, con sua sorella ” Ersilia Lovalente ” Bravissima Cantante con molta esperienza e tanto talento.



Il video che uscirà è stato girato/ideato da Alberto Antonio Foresta in arte InFedeForesta, bravissimo VideoMaker della sua provincia.

Questa volta ha deciso di collaborare all’interno della canzone stessa, con sua sorella ” Ersilia Lovalente ”. Il Rec/Mix/Master è stato fatto dal suo amico d’infanzia Marco Di pietra in arte Marking. Inoltre ” One ” ha deciso di chiamare Noemi Alessi e dare a lei il ruolo più importante del video stesso. Noemi dunque è la protagonista ufficiale del video .



Nata a San Cataldo fin da bambina ha sempre avuto una passione incondizionata per la danza e la musica. Comincia a studiare danza classica, moderna, contemporanea e hip hop, partecipando anche a diversi eventi, corsi e stage con professionisti. La sua creatività e l’amore per l’arte la conducono verso gli studi artistici di pittura, disegno e design. Dopo il diploma comincia la sua carriera nel mondo della danza e del fitness. Nel 2014 consegue l’attestato di “Istruttore di Zumba” e nel 2016 diventa Istruttrice di “Strong Nation”, un allenamento sincronizzato al ritmo di musica con intervalli ad alta intensità che stimola dimagrimento e tonificazione del corpo.



Recentemente, la passione per il fitness, la porta ad intraprendere gli studi universitari in Scienze Motorie. ”ONE” conclude dicendo ” La strada è ancora lunga, ma il tempo darà le sue risposte.”