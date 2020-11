Santa Caterina. Cinque nuovi casi di positività al Covid 19.

SANTA CATERINA. Oggi altri 5 casi di positività registrati a Santa Caterina. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il sindaco caterinese ha detto che “Si tratta di concittadini collegati a cluster già noti per i quali si sta facendo un inteso lavoro di tracciamento dei contatti e relativo isolamento”.

Con questi nuovi cinque casi, il totale degli attualmente positivi sale, quindi, a 20 di cui 3 ricoverati. “Ricordo a tutti la delicatezza di questa fase – ha aggiunto – la necessità di rispettare le regole e di evitare i contatti. Il fatto che si siano riscontrati questi altri casi non deve comunque spaventarci dal momento che l’obiettivo dello screening era proprio quello di far emergere positivi laddove ce ne fossero (meglio sapere che ci sono, piuttosto che far finta di niente)”.

Al momento dei 20 casi accertati a Santa Caterina 5 sono sintomatici e 15 asintomatici. Sono infine tre le persone guarite dal Covid 19.