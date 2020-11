“Evviva! Sono arrivati i mitici banchi con le rotelle anche a Bari, le priorità della Azzolina… Con calma. Ah, ma adesso non servono più. P.s. ciascuno costa tra 120 e 170 euro”. Così Matteo Salvini, postando su Facebook una foto dei banchi mobili, proprio pochi minuti l’annuncio dello stop alla didattica in presenza per le scuole secondarie, dato dal premier Giuseppe Conte in Aula.