Riesi. Tre nuovi casi di positività al Covid tutti asintomatici.

RIESI. Tre nuovi casi di positività al Covid si sono registrati a Riesi. E’ il dato trasmesso dall’Asp nel suo report. Di questi tre nuovi casi, uno è già certificato precedentemente da laboratorio privato mentre gli altri due casi sono risultati positivi con tamponi effettuati presso laboratori privati, in attesa di essere confermati dall’ASP di Caltanissetta.

I tre casi sono tutti asintomatici, stanno bene e sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. La situazione relativa ai contagi a Riesi vede la presenza di 27 casi di cui 25 in quarantena domiciliare e 2 ricoverati in malattie infettive. I positivi sintomatici sono 4 mentre quelli asintomatici sono 23.