Riesi. Sale complessivamente a 47 il numero dei casi di positività al Covid 19.

RIESI. Nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre, a Riesi si sono registrati altri casi di positività al Covid. E’ quanto ha reso noto il Comune di Riesi nella sua pagina ufficiale sulla base dei dati forniti dall’Asp.

In dettaglio, 3 nuove persone positive riscontrate dall’ ASP di Caltanissetta , di cui una anziana ultranovantenne ricoverata presso la Terapia intensiva, uno ricoverato presso il reparto malattie infettive, entrambi presso il P.O. S.Elia di Caltanissetta , ed uno in isolamento domiciliare a casa.

Ci sono poi 3 nuove persone positive riscontrate da laboratori privati in attesa di essere confermati dall’ASP con l’esito del tampone molecolare.

Si registra anche il caso di una persona positiva già riscontrata nei giorni precedenti da Laboratori privati; tale caso è stato confermato con l’esito del tampone molecolare dall’ASP di Caltanissetta.

Pertanto, a Riesi il numero di positivi a ieri alle ore 24 è di 47 persone. Si resta in attesa della comunicazione di guarigione di 14 soggetti dichiarati positivi e asintomatici da oltre 21 giorni. Al momento i positivi sono 47, di cui 44 in quarantena domiciliare, uno ricoverato in Rsa, uno ricoverato in terapia intensiva ed uno ricoverato in malattie infettive; dei 47 positivi 42 sono asintomatici e 5 sintomatici.