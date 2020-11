Un uomo di 52 anni positivo al Covid e in isolamento e’ stato denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa (Cl) perche’ e’ uscito di casa per andare a trovare la madre. A Caltanissetta sono stati sanzionati dai carabinieri due ragazzi trovati in giro per il centro storico senza le mascherine.