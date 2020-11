Positivo al Covid si reca a casa dell’amante che non gli apre. Riportato a casa dalla Polizia.

E’ veramente singolare la vicenda accaduta a Castel Maggiore in provincia di Bologna. Qui, come riportato da Notizie.it, un uomo di Castel Maggiore in provincia di Bologna, risultato positiva al Covid, era in quarantena domiciliare obbligatoria.

Tuttavia, l’uomo non avrebbe resistito alla tentazione di recarsi a casa della propria amante e sarebbe stato trovato proprio davanti alla porta del suo appartamento intento a bussare.

L’amante tuttavia si sarebbe opposta alla volontà dell’amante non facendolo entrare, anche perché sapeva della positività del suo amante e anzi avrebbe chiamato la Polizia che, alla fine, è giunta sul posto riportando l’uomo a casa sua. Qui, a quanto sembra, avrebbe ritrovato la moglie con la quale, suo malgrado, dovrebbe trascorrere il resto della quarantena.

Una tentazione che gli costerà, per via della non osservanza del regime di quarantena domiciliare quando si è positivi, la denuncia ed una sanzione ammnistrativa che va da 400 a 3 mila euro.