“Non è un addio” , infermiere gira un video prima di essere intubato ma muore

Il 28enne messicano Sergio Humberto Padilla Hernandez lavorava come infermiere presso la Direzione della Sicurezza Municipale di Cuauhtémoc, a Chihuahua, ed è stato contagiato dal Covid-19. Non ce l’ha fatta, nonostante le cure mediche ricevute.

Prima di essere intubato, conoscendo la procedura e le possibili complicazioni, il giovane infermire ha registrato un video e ha lasciato così il suo ultimo messaggio: «Il momento della verità è arrivato. Mi sottoporrò a intubazione endotracheale. Voglio che qualunque cosa accada, qualunque sia la prognosi che Dio ha per me, io sia ricordato per quello che ero e per quello che sono».

Questo non è un addio, sono sicuro che ritornerò, in qualche giorno recupero e riprenderemo di nuovo, tornerò a vedervi, amici, famiglia, vi amo e so che state pregando per me», ha detto il giovane messicano dal suo letto d’ospedale.