MUSSOMELI – La positività al Covid di un’altra alunna delle medie del plesso scolastico di Via Pola ha dato origine all’ordinanza sindacale della chiusura delle medie di altri plessi per le operazioni di sanificazione. Dunque, battenti chiusi per una settimana; da domani lunedì e fino a venerdì prossimo. (VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO CATANIA)