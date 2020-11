Milena, all’Ars approvati i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi e del campanile della chiesa madre, Mancuso (FI): “Una necessità non più prorogabile”

PALERMO – Approvato in Commissione bilancio all’Ars il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e miglioramento di Piazza Garibaldi e del campanile della chiesa madre del Comune di Milena. L’importo complessivo è pari a 465 mila euro.

“Ringrazio il Presidente della Commissione bilancio di cui faccio parte, Riccardo Savona, per avere accolto con favore la mia istanza, la quale è frutto di una necessità territoriale non più prorogabile. In attesa dell’ormai ultimo atto del governo, dopo diversi mesi ridiamo dignità al luogo più ‘comune’ in assoluto della nostra piccola cittadina. Il 2021 è un anno dove gli interventi infrastrutturali saranno prioritari. Il tema della viabilità sarà fondamentale per l’entroterra nisseno. Confidiamo nella collaborazione delle amministrazioni comunali che, al di là delle bandiere politiche, devono – e dobbiamo – lavorare per migliorare le condizioni di vivibilità dei nostri cittadini”. Così afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Michele Mancuso.