Meteo: allerta arancione domani in Sicilia

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condimeteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, “dalla mattina di domani, e successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. mareggiate lungo le coste esposte”.