Maradona, Papa gli dedica storia su Instagram

Anche Papa Francesco saluta Diego Armando Maradona: lo fa con una storia su Instagram in cui condivide, dal profilo di Vatican News, un video che li ritrae insieme durante uno dei loro incontri.

“È morto Maradona, poeta del calcio. Il Papa lo ricorda nella preghiera – scrive Vatican News – Mondo dello sport in lutto per la morte del calciatore argentino Diego Armando Maradona, da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma uomo dalle molte fragilità. Papa Francesco ripensa “con affetto” agli incontri del 2014, in occasione della Partita per la pace, e poi del 2015, nell’ambito delle iniziative e i progetti di Scholas Occurentes”.