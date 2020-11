Le tessere ed il mosaico : IL CARISMA di Don Salvatore Callari

Don Salvatore Callari

In questa settimana un compito più impegnativo per scrivere su questo argomento e per voi che leggerete, come spero, quello di sforzarvi di capire rettamente. In spirito di servizio mi accingo , timidamente, a scrivere. Il carisma : la parola corre piuttosto frequentemente sulle labbra dei fedeli, o anche di gente in genere, perché il significato abbraccia ampiamente i settori della vita umana, specialmente nel suo aspetto comunitario, quindi anche quello civile oltre a quello religioso . Noi tentiamo di muoverci soltanto , nel settore della vita religiosa. E allora; che cosa sono i carismi ? Sono una meravigliosa ricchezza di grazia e per la vitalità apostolica e per la santità del Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa. Per parlare di carismi non si può prescindere dal tenere presenti tre punti essenziali di riferimento o meglio di “collegamento ; Cristo, Lo Spirito Santo, la Chiesa. Il discorso sui carismi se non è riconducibile a questi tre pilastri, non ha consistenza. Innanzi tutto deve entrare in scena la fede, matura e genuina. L’uso della parola è entrato nel linguaggio della Chiesa, in modo più abbondante, da quando ne ha parlato il Concilio, rifacendosi a S. Paolo che nella lettera ai Corinzi scrive ; vi soni diversità di carismi , vari modi di servire il Signore; vi sono molti tipi di attività nel vivere la vita cristiana, E così nella Chiesa sono sorte diverse modalità di accogliere e vivere il vangelo, imitandolo più da vicino, e vivendo a loro modo, la consacrazione al Signore. Tutto sempre sotto l’impulso dello Spirito Santo che distribuisce i suoi doni in misura diversa. La vita di questi volontari è una autentica testimonianza di vita evangelica. Poi in modo particolare sono sorti istituti con compiti diversi, per il servizio alla Chiesa, cioè la comunità: quindi gli ammalati, gli smarriti, che ignorano la fede, i poveri e bisognosi, assistenza ai morenti, E’ opportuno rilevare che il carisma particolare e più grande è quello della infallibilità del Sommo Pontefice, dei pastori che annunciano e difendono la comunità dagli errori , quando agiscono sotto l’impulso dello Spirito e trattano argomenti dottrinali che riguardano la fede e i costumi. Ma non potendo forzare la tirannia dello “ spazio” da utilizzare, ricordiamo solo, anche i carismi del popolo di Dio che escogitano i più diversi modi di vita per l’utilità del bene comune. Il carisma , nel linguaggio popolare lo possiamo chiamare dote particolare di natura, o scelta personale, capacità di lavoro, disponibilità, generosità , la facoltà di parola per l’annuncio del vangelo, il dono della guarigione, della penitenza edificante. I carismi sono concessi a certi membri, eletti dallo Spirito per l’utilità ecclesiale. E così vediamo l’opera dei Missionari, delle anime consacrate, per alleviare le sofferenze, annunciare la verità, assistere i poveri, per glorificare il Signore, con la preghiera e la penitenza. Possiamo dire, con senso di gioia, che a tutti viene data “ un piccola porzione” dei doni spirituali, cioè i carismi, per la propria salvezza e il bene dei fratelli.