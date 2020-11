Italia, coronavirus: contagio dilaga, 30.550 nuovi casi e 352 decessi

Su circa 212mila tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore si registrano 30.550 nuovi positivi e 352 decessi. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante il punto stampa sulla situazione epidemiologica.

“Nelle ultime 3 settimane il trend è in aumento anche se negli ultimi giorni vediamo una certa stabilizzazione – commenta Rezza -. Il numero dei positivi sul numero dei tamponi supera il 10%, un segnale non del tutto positivo. Il numeri dei ricoveri è in aumento, anche se non c’è una vera e propria criticità poiché il numeri dei posti in terapia intensiva è aumentato. Oggi abbiamo +67 ricoveri in terapia intensiva e oltre 1000 in area medica: il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione”.