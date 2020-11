Gela, “ripulivano” auto e appartamenti. Arrestati due minorenni

I giovani malviventi, oltre a depredare le auto, ripulivano le abitazioni dei malcapitati di soldi in contante e gioielli. Contestati quattro episodi di furto commessi nei mesi di luglio e agosto scorsi.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, nei confronti di due minori gelesi, per quattro episodi di furto aggravato in concorso.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, sono state svolte dagli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Gela e riguardano alcuni furti commessi nei mesi di luglio e agosto scorsi su autovetture e appartamenti.

In particolare, a uno dei due minorenni gelesi, con l’ordinanza restrittiva della libertà personale, sono contestati un furto su un’auto in sosta, commesso a Gela nel mese di luglio, in concorso con un maggiorenne per il quale si procede in altra sede, dalla quale sono state sottratte le chiavi dell’appartamento del proprietario del mezzo e un furto in appartamento, dal quale sono stati sottratti soldi in contante e gioielli.

Analogo episodio , furti su auto e in appartamento, commessi sempre a Gela ad agosto, sono, invece, contestati ai due minori in concorso.

Anche in questo caso, dopo aver trafugato le chiavi dell’auto, i due minori hanno ripulito l’abitazione del proprietario del mezzo. L’attività investigativa della Polizia di Stato è stata riscontrata anche da immagini registrate da alcuni impianti di video sorveglianza presenti nei luoghi dove sono stati commessi i reati.

I due minori stamattina sono stati prelevati dagli agenti dalle rispettive abitazioni e condotti in comunità a disposizione dell’Autorità giudiziaria.