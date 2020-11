Fisco, Salvini: “Per Amazon stesse regole di aziende italiane”

“Qualcosa che il governo potrebbe fare e’ premiare chi compra e vende italiano. Troppo comodo fatturare in Italia e poi pagare una parte delle tasse all’estero. Io imporrei le stesse regole a tutti. Io sono un liberale, non sono per oscurare o censurare nessuno, pero’ Amazon e tanti altri devono rispettare le stesse regole delle aziende italiane, altrimenti e’ concorrenza sleale. Io resisto e vado in libreria e la maglietta la compro nel negozio di abbigliamento, anche se nella mia famiglia sono in minoranza”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Capital