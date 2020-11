Elezioni Usa 2020: Trump avanti su Biden di 7 punti nei sondaggi in Iowa

Netto vantaggio di Donald Trump su Joe Biden nei sondaggi in Iowa. Secondo un nuovo sondaggio di Des Moines Register/Mediacom Iowa il presidente repubblicano sarebbe 7 punti avanti lo sfidante dem nello Stato: 48% dei votanti ha dichiarato il voto per Trump contro il 41% per Biden. Il 3% afferma che voterà per qualcun altro, il 2% non è sicuro e il 5% non vuole dire per chi voterà.

L’Iowa era uno degli Stati più in bilico: a settembre, i candidati erano dati entrambi al 47%. La società che ha condotto il sondaggio ha ricordato che il margine di errore è di circa 3/4 punti percentuale.