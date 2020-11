Covid, Sicilia: Infermiere professionale rubava tamponi all’ASP

Fermato per un regolare controllo sul territorio dalla Squadra Mobile della Questura di Enna, un infermiere professionale dell’Ospedale “Umberto I” di Enna è stato trovato in possesso di tamponi salivari del Covid-19.

Gli investigatori, durante il normale servizio di controllo del territorio, hanno proceduto ad identificare il conducente di un veicolo in compagnia di un passeggero. All’esito di un primo controllo sono emerse alcune violazioni amministrative tra le quali la sospensione della patente di guida per 15 giorni.

Durante la compilazione dei verbali, un Agente ha notato alcune scatole con scritte riconducibili al Covid chiedendo chiarimenti. L’uomo ha risposto di essere un infermiere professionale e di prestare servizio presso l’Ospedale di Enna, aggiungendo di curare proprio questa attività di screening, sia di tipo sierologico che mediante tamponi salivari.

Dopo un controllo con il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con gli inquirenti della Squadra Mobile, hanno appurato con certezza che il materiale, poi posto sotto sequestro, era di proprietà della stessa A.S.P.; inoltre è stato accertato che l’infermiere non aveva alcun incarico di effettuare tamponi in quanto addetto ad altro reparto. Chiaramente, i beni strumentali, dunque, erano stati indebitamente sottratti.

La Direzione Sanitaria dell’Azienda ha inoltre rappresentato che questi tamponi sono stati acquistati dalla Regione Siciliana al fine di fronteggiare la pandemia in atto grazie ad uno screening rapido sulla popolazione.

Dopo le formalità di rito e previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, cui il soggetto è stato segnalato, la Polizia di Stato ha provveduto all’immediata restituzione del materiale sanitario, in ottima conservazione, al fine di poter consentire all’A.S.P. un loro immediato utilizzo.

Sono tuttora in corso da parte della Squadra Mobile indagini per verificare se, oltre alla contestazione del reato di peculato, possano essere stati compiuti altri delitti, stante che l’infermiere abbia potuto utilizzare i tamponi in forma privata mediante compenso in denaro o altro riconoscimento connesso all’illecita prestazione sanitaria.