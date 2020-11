Coronavirus, oltre 62 mln casi nel mondo e 1,4 mln di morti

Sono oltre 62 milioni (62.246.665) i casi di Coronavirus registrati a livello globale e 1.452.430 i morti. Gli Usa restano il Paese più colpito (13.246.650 contagi e 266.063 decessi) seguito da India, con 9.392.919 infezioni e 136.696 vittime e Brasile, in cui ci sono stati finora 6.290.272 positivi e 172.561 deceduti. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Nuovo picco di casi giornalieri di coronavirus in Giappone. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie e riportati da 'NHK', sono stati 2.684 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 14 i morti. Il totale dei positivi confermati è di 146.214 dall'inizio della pandemia e i decessi sono stati 2.123. La Russia ha registrato altri 26.683 nuovi casi di coronavirus, leggermente in calo rispetto al record di venerdì quando si contavano nel Paese 27.543 infezioni. Nelle ultime 24 ore sono morti altri 459 pazienti affetti da Covid-19. Il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia parla di 2.269.316 di contagi e 39.527 decessi. La Germania ha registrato altri 14.611 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in discesa dai 21.695 del giorno precedente, segnala il Robert Koch Institute. Nello stesso lasso di tempo si contano anche 158 morti per un totale di 16.123.